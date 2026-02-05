Flextronics International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Flextronics International hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,680 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 7,06 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,56 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at