Flexxtrade ruft bei Aldi Nord verkaufte Hängematte zurück

HILDEN (dpa-AFX) - Wegen Materialmängeln ruft der Großhändler Flexxtrade die seit dem 9. Juni bei Aldi Nord verkaufte Aventuridge-Hängematte mit faltbarem Gestell zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Material oder die Naht der Hängematte während des Gebrauchs reißt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hilden (Nordrhein-Westfalen) mit. Flexxtrade riet dringend von der Verwendung des Produkts ab, um Sturzverletzungen zu vermeiden. Käufer können die Hängematte auch ohne Vorlage des Kassenbons in allen Aldi-Nord-Filialen zurückgeben. Der Verkaufspreis werde vollständig erstattet, betonte das Unternehmen./rea/DP/nas