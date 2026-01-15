|
Flier öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Flier präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Das EPS wurde auf 8,31 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 296,8 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 243,0 Millionen JPY umgesetzt.

