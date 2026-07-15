Flier präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Flier lud am 14.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,40 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,57 Prozent auf 386,4 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 245,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at