Flier stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Flier lud am 13.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 9,62 JPY gegenüber 7,58 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,49 Prozent auf 283,1 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 247,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,90 JPY. Im letzten Jahr hatte Flier einen Gewinn von 3,60 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 948,50 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at