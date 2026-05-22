FLIGHT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FLIGHT hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -11,530 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,23 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 743,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

FLIGHT hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 20,220 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -38,610 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,43 Prozent auf 2,93 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at