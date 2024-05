FLIGHT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FLIGHT stellte am 15.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 14,89 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 23,36 Prozent auf 801,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte FLIGHT 1,05 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 11,180 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte FLIGHT ein Ergebnis je Aktie von 4,37 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,21 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at