FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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05.09.2026 03:03:35
Flight price rises due to 'foolish leaders' starting wars, Virgin's Branson says
Middle East tensions have choked the production and transportation of oil, causing a surge in the price of car and jet fuels.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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