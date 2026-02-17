FLIGHT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FLIGHT lud am 16.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -0,420 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 917,1 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 427,7 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at