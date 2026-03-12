|
Flint gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Flint gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Flint 0,400 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 128,9 Millionen CAD, gegenüber 187,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,37 Prozent präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,930 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,65 Prozent auf 563,85 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 710,55 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
