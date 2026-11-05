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05.11.2026 06:31:28
Flint stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Flint hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,53 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Flint im vergangenen Quartal 267,2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Flint 148,8 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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