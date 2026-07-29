Flix Aktie
WKN DE: FLX001 / ISIN: NET000FLX001
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29.07.2026 15:54:00
Flix-Chef André Schwämmlein zum Wettbewerb mit der Bahn: »Wir bereiten uns seit 15 Jahren auf diesen Moment vor«
Flix-Chef André Schwämmlein will der Deutschen Bahn noch mehr Kunden abjagen, auch wenn mit Italo ein neuer Wettbewerber auf das deutsche Schienennetz kommt. Hier spricht er darüber, warum er den neuen Rivalen gelassen sieht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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