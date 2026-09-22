Swoop Holdings Aktie
WKN DE: A3CQ6W / ISIN: AU0000153736
|
22.09.2026 08:00:36
Flixbus left us stranded on the M23 after a police swoop
A 90-minute wait on a motorway hard shoulder was terrifying with lorries thundering past
My partner and I were among a group of passengers left stranded for 90 minutes on a motorway hard shoulder after our coach driver was arrested for suspected drug driving.
We had boarded the Cambridge to Brighton Flixbus service at Gatwick. The coach was an hour late, was visibly damaged on the outside and the driver set off without closing the luggage hatch.Continue reading...
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swoop Holdings Limited Registered Shs
Analysen zu Swoop Holdings Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swoop Holdings Limited Registered Shs
|0,05
|-92,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste verzeichnet. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.