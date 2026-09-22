Flixbus left us stranded on the M23 after a police swoop

A 90-minute wait on a motorway hard shoulder was terrifying with lorries thundering past

My partner and I were among a group of passengers left stranded for 90 minutes on a motorway hard shoulder after our coach driver was arrested for suspected drug driving.

We had boarded the Cambridge to Brighton Flixbus service at Gatwick. The coach was an hour late, was visibly damaged on the outside and the driver set off without closing the luggage hatch.