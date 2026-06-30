KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.06.2026 06:00:38
Florence Pisani zu KI: «Fehlallokationen sind ein Merkmal solcher Booms»
Die Chefökonomin von Candriam erklärt, weshalb die Weltwirtschaft und die Börsen trotz der vielen Krisen so widerstandsfähig sind. Und sie begründet, weshalb der Begriff der «Global Savings Glut» aus der Mode geraten ist. Kapital ist wegen der Investitionen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und in die Aufrüstung wieder gefragt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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