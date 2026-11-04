Florida: Ex-Senatssitz von Rubio bleibt bei Republikanern

TALLAHASSEE (dpa-AFX) - Der frühere US-Senatssitz von Außenminister Marco Rubio in Florida bleibt Hochrechnungen zufolge in der Hand der Republikaner. Seine Nachfolgerin, Senatorin Ashley Moody, verteidigte bei der Wahl ihren Sitz gegen die Demokraten, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Moody war 2025 auf Rubio gefolgt, der in Präsident Donald Trumps Kabinett wechselte.

Wahlanalytiker des überparteilichen Portals "Cook Political Report" hatten vorab den Sieg bei den Republikanern als relativ sicher eingestuft. Trump hatte Moodys Kandidatur unterstützt.

Der Bundesstaat im Südosten der USA mit mehr als 23 Millionen Einwohnern wird seit Jahrzehnten von Republikanern regiert. Auch bei Präsidentschaftswahlen lagen republikanische Kandidaten im "Sunshine State" die vergangenen Male vor der Konkurrenz der Demokraten.

Die 51 Jahre alte Moody war früher Richterin und dann Generalstaatsanwältin Floridas. Sie setzte sich damals für Verbraucherschutz ein. Sie stellt sich hinter Trumps Agenda "America First" (Amerika zuerst). Moody lieferte sich einen erbitterten Wahlkampf mit der Demokratin Angie Nixon und unterstellte ihr, Gefängnisse abschaffen zu wollen. Nixon steht für das linke Lager der Demokraten./rin/DP/zb