Floship ist zweiter Empfänger einer Investition des FedEx Innovation Lab

Die Investition stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und signalisiert eine neue Ära in der Entwicklung zukünftiger globaler zirkulärer Auftragsabwicklungsdienstleistungen im E-Commerce-Bereich.

HONGKONG, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Floship, ein weltweit führender Anbieter von zirkulären Lösungen für die Lieferkette, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Investition vom FedEx Innovation Lab (FIL) erhalten hat. Diese Investition des FIL stärkt die Fähigkeiten von Floship, sein Dienstleistungsangebot auf neue Märkte auszuweiten. Floship ist bereit, mit FedEx zusammenzuarbeiten, um eine durchgängig digitalisierte Abwicklungs- und Retourenlösung zu entwickeln, die intelligente Logistik für alle schafft.



Diese Partnerschaft ermöglicht E-Commerce -Kunden von FedEx Zugang zum globalen Lagernetzwerk von Floship und zu den Möglichkeiten der leistungsstarken Logistikplattform, um ihre Auftragsabwicklungsaktivitäten im E-Commerce-Bereich zu rationalisieren. Gleichzeitig werden die Kunden von Floship in der Lage sein, die globalen Netzwerke von FedEx sowie die gesamte Palette der umfangreichen Transportoptionen von FedEx zu nutzen, um ihre Abläufe zu optimieren.

Das FedEx Innovation Lab tätigt Investitionen in aufstrebende Start-ups in der Frühphase, um durch das globale Netzwerk, die Ressourcen und den Kundenstamm von FedEx einen zusätzlichen Wert in Bezug auf Fähigkeiten und Marktreife für Start-ups zu schaffen.

Josh Tsui, CEO von Floship, kommentierte die Investition wie folgt: "Es ist eine Ehre für Floship, mit FedEx zusammenzuarbeiten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Floship zum weltweit führenden Anbieter von zirkulären Lösungen für die Lieferkette und die Auftragsabwicklung. Es ist ein Beweis für unsere E-Commerce-Kunden in Bezug auf die zukünftige strategische Ausrichtung von Floship und die Verbesserung unseres Dienstleistungsangebots", so Tsui.

Über Floship

Die Lösungen von Floship für ein globales, zirkuläres Lieferketten-Ökosystem decken alle Aspekte der globalen Lieferkette ab. Sie gewährleisten einen minimalen Betriebsaufwand für E-Commerce-Unternehmen und ermöglichen es den Geschäftsinhabern, sich auf die Förderung des Wachstums zu konzentrieren und gleichzeitig Investitionsflexibilität zu gewinnen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.floship.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

Für weitere Informationen über Floship wenden Sie sich bitte an:

James Linacre, PR & Communications Lead

Telefon: (+852) 5333 9420