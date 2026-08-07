Flotek Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Flotek Industries lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Flotek Industries 99,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 58,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at