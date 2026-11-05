Flotek Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Flotek Industries hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 114,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 104,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 56,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at