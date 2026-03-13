Flotek Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Flotek Industries hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Flotek Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Flotek Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67,5 Millionen USD im Vergleich zu 50,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,840 USD. Im Vorjahr waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 237,26 Millionen USD – ein Plus von 26,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Flotek Industries 187,03 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at