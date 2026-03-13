13.03.2026 06:31:28

Flotek Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Flotek Industries hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Flotek Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Flotek Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67,5 Millionen USD im Vergleich zu 50,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,840 USD. Im Vorjahr waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 237,26 Millionen USD – ein Plus von 26,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Flotek Industries 187,03 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen