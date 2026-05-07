Flotek Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Flotek Industries hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at