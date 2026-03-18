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18.03.2026 06:00:00
Flotten-Elektrifizierung könnte viel Betriebskosten sparen - Studie
Um das Potenzial solch bombastisch anmutender Einsparungsmöglichkeiten zu heben, müssten freilich viele strukturelle Voraussetzungen gegeben sein, heißt es vom Österreich-Ableger der Unternehmensberatung EY und deren am Mittwoch veröffentlichten international ausgelegten "Eurelectric Report 2026". Darin heißt es etwa, dass elektrische Fahrzeuge bereits heute in vielen Segmenten niedrigere Betriebskosten pro Kilometer aufwiesen.
Für Firmen gelte das insbesondere, wenn sie überwiegend auf Depot- oder Home-Charging-Modelle setzten. Depot-Charging meint das Aufladen außerhalb der Nutzungszeiten an einem zentralen Ort, beispielsweise via eigener grüner Stromerzeugung am Firmenstandort. Beim Home-Charging betankt der Mitarbeitende für die Nutzung beispielsweise daheim.
Weniger Emissionen und größere Bremsklötze
Um die riesigen Einsparungsmöglichkeiten zu nutzen, müssten auch viel mehr E-Lkw genutzt werden. Nur so könnten im Zeitraum bis 2030 auch CO2-Emissionen bis zu einer Milliarde Tonnen eingespart werden, so EY.
Aber: Der sogenannte Total Cost of Ownership, also die Gesamtkosten für eine Firma und ihr Fahrzeug, bleibe aufgrund höherer Anschaffungskosten, unsicherer Restwerte und uneinheitlicher Förderstrukturen weiterhin eine zentrale Herausforderung in der E-Mobilität und der Firmennutzung. Verzögerungen bei Netzanschlüssen sowie ein ungleichmäßig ausgebautes Ladenetz seien derzeit Bremsklötze bei der Elektrifizierung von Flotten. Nicht zu unterschätzen bleibt freilich auch die Entwicklung des Strompreises an sich.
phs/cgh
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