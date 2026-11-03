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03.11.2026 11:01:46
Flouting Consumer Law, Insurers Refuse to Pay Medical Bills for Emergency Care
A law to end surprise medical bills has generated millions of high-dollar payouts for doctors. Health plans are now fighting back by frequently withholding money.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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