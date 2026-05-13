Flow Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Flow Capital präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,8 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at