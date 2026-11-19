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19.11.2026 06:31:28
Flow Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Flow Capital lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde mit 0,04 CAD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 CAD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,4 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 18,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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