Flowco A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Flowco A präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Flowco A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Flowco A mit einem Umsatz von insgesamt 258,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 46,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at