Flowco A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Flowco A äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 192,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 209,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at