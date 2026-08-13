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13.08.2026 06:31:29
Flowco A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Flowco A hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 235,9 Millionen USD gegenüber 193,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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