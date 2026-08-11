Flowco Q2 Net Income Surges, Revenue Improves On Strong Demand; Stock Up Over 8% In Pre-Market

(RTTNews) - Flowco Holdings Inc.(FLOC), a provider of production optimization, artificial lift and emissions management, and monetization solutions for the oil and gas industry, on Tuesday reported a surge in net income for the second quarter of fiscal 2026, reflecting a strong demand.

For the three-month period to June 30, the company posted net income of $12.515 million, or $0.28 per share, compared with $5.471 million, or $0.21 per share in the same period last year. Excluding items, earnings were $34.267 million as against $32.998 million a year ago.

Income from operations was $41.218 million, up from last year's $37.118 million. Total revenue was $235.859 million, compared with $193.215 million in the previous year.

Flowco will pay a special cash dividend of $0.14 per class A share on August 31 to the stockholders of record as of August 21.

FLOC was up by 8.64% at $24.26 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.