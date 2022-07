Flower One informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Flower One lud am 23.07.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,97 Prozent auf 8,9 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at