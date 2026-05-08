Flowerkist Skin Care Cosmetics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Flowerkist Skin Care Cosmetics präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Flowerkist Skin Care Cosmetics ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at