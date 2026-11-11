Flowerkist Skin Care Cosmetics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Flowerkist Skin Care Cosmetics ließ sich am 08.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Flowerkist Skin Care Cosmetics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at