Flowers Foods Aktie

Flowers Foods ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632326 / ISIN: US3434981011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 22:15:07

Flowers Foods Inc Q3 Income Falls

(RTTNews) - Flowers Foods Inc (FLO) announced a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $14.378 million, or $0.07 per share. This compares with $39.534 million, or $0.19 per share, last year.

Excluding items, Flowers Foods Inc reported adjusted earnings of $21.432 million or $0.10 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.6% to $1.169 billion from $1.226 billion last year.

Flowers Foods Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14.378 Mln. vs. $39.534 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.19 last year. -Revenue: $1.169 Bln vs. $1.226 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.63 To $ 0.68 Full year revenue guidance: $ 5.016 B To $ 5.063 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Flowers Foods Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Flowers Foods Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Flowers Foods Inc. 4,96 -7,80% Flowers Foods Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05:07 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen