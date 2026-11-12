Flowers Foods Aktie
WKN: 632326 / ISIN: US3434981011
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12.11.2026 22:15:07
Flowers Foods Inc Q3 Income Falls
(RTTNews) - Flowers Foods Inc (FLO) announced a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $14.378 million, or $0.07 per share. This compares with $39.534 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, Flowers Foods Inc reported adjusted earnings of $21.432 million or $0.10 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.6% to $1.169 billion from $1.226 billion last year.
Flowers Foods Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.378 Mln. vs. $39.534 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.19 last year. -Revenue: $1.169 Bln vs. $1.226 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.63 To $ 0.68 Full year revenue guidance: $ 5.016 B To $ 5.063 B
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Nachrichten zu Flowers Foods Inc.
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11.11.26
|Ausblick: Flowers Foods verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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