Flowers Foods Inc Q3 Income Falls

(RTTNews) - Flowers Foods Inc (FLO) announced a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line totaled $14.378 million, or $0.07 per share. This compares with $39.534 million, or $0.19 per share, last year.

Excluding items, Flowers Foods Inc reported adjusted earnings of $21.432 million or $0.10 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 4.6% to $1.169 billion from $1.226 billion last year.

Flowers Foods Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14.378 Mln. vs. $39.534 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.19 last year. -Revenue: $1.169 Bln vs. $1.226 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.63 To $ 0.68 Full year revenue guidance: $ 5.016 B To $ 5.063 B