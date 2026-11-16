Flowscape Technology Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Flowscape Technology Registered äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 11,1 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Flowscape Technology Registered 10,7 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at