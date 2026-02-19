19.02.2026 06:31:28

Flowscape Technology Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Flowscape Technology Registered hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,07 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Flowscape Technology Registered 0,020 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Flowscape Technology Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 12,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten -0,150 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 43,91 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 44,18 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen