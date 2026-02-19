Flowscape Technology Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Flowscape Technology Registered hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,07 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Flowscape Technology Registered 0,020 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Flowscape Technology Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 12,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,110 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten -0,150 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 43,91 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 44,18 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

