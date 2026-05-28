Flowscape Technology Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flowscape Technology Registered hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 12,6 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at