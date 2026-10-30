Flowserve: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Flowserve hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,67 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,24 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at