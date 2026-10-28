Flowserve Corporation Announces Drop In Q3 Profit

(RTTNews) - Flowserve Corporation (FLS) reported a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $103.04 million, or $0.81 per share. This compares with $219.58 million, or $1.67 per share, last year.

Excluding items, Flowserve Corporation reported adjusted earnings of $137.19 million or $1.07 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.4% to $1.237 billion from $1.174 billion last year.

Flowserve Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $103.04 Mln. vs. $219.58 Mln. last year. -EPS: $0.81 vs. $1.67 last year. -Revenue: $1.237 Bln vs. $1.174 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.10 To $ 4.20 Full year revenue guidance: 2 % To 3 %