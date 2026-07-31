Flowserve hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Flowserve äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at