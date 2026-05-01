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01.05.2026 06:31:29
Flowserve legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Flowserve äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,07 Milliarden USD – eine Minderung von 6,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,14 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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