Flowserve: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Flowserve hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,13 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at