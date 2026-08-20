FLSmidth: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FLSmidth lud am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,17 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -8,070 DKK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,94 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,38 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at