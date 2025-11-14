FLSmidth hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FLSmidth hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,00 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,05 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 31,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,45 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,06 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at