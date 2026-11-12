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12.11.2026 06:31:28
FLSmidth präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
FLSmidth gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 7,20 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,00 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat FLSmidth im vergangenen Quartal 3,80 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FLSmidth 3,45 Milliarden DKK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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