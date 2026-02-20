|
FLSmidth präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
FLSmidth stellte am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FLSmidth ein EPS von 0,090 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 762,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 634,8 Millionen USD.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat FLSmidth 2,21 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,93 Milliarden USD umgesetzt worden.
