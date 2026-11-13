FLSmidth: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FLSmidth lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,110 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat FLSmidth 584,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 540,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at