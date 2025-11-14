FLSmidth: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FLSmidth hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FLSmidth ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FLSmidth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 540,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 744,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at