Flüchtlingsgipfel bei Faeser am 16. Februar

BERLIN (dpa-AFX) - Der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bereits angekündigte Flüchtlingsgipfel soll am 16. Februar stattfinden. Der Sprecher des Ministeriums, Maximilian Kall, sagte am Mittwoch in Berlin, Faeser habe Vertreter der Innenministerkonferenz und der kommunalen Spitzenverbände für den Donnerstagvormittag in kommenden Woche ins Bundesinnenministerium eingeladen.

Seitens der Kommunen gibt es Forderungen nach mehr Unterstützung des Bundes bei der Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und anderen Schutzsuchenden. Auch die Frage, wie Faeser die irreguläre Migration nach Deutschland begrenzen und Rückführungen abgelehnter Asylbewerber voranbringen will, dürfte bei dem Treffen zur Sprache kommen./abc/DP/mis