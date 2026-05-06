Fluence Energy Aktie
WKN DE: A3C6A3 / ISIN: US34379V1035
|Bilanz der Siemens-Tochter
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06.05.2026 22:30:00
Fluence Energy-Aktie deutlich höher: Siemens-Tochter überzeugt beim Gewinn, enttäuscht aber beim Umsatz
Im zweiten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2026 hat Fluence Energy ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16US-Dollar erzielt. Die Analystenerwartungen hat die Siemens-Tochter damit geschlagen: Experten hatten für das Unternehmen zuvor ein EPS von -0,17 US-Dollar prognostiziert, nachdem das EPS im Vorjahreszeitraum bei -0,24 US-Dollar gelegen hatte.
Die Umsätze entwickelten sich im Berichtszeitraum daneben positiv und stiegen von 431,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf nun 464,891 Millionen US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Quartalsumsatz von 614,9 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Aktie von Fluence Energy zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 16,52 Prozent höher bei 15,90 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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