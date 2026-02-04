Fluence Energy Aktie

Fluence Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C6A3 / ISIN: US34379V1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erwartungen im Blick 04.02.2026 22:49:30

Fluence Energy-Aktie rutscht ab: Siemens-Tochter macht weiterhin Verluste - Umsatz steigt spürbar

Fluence Energy-Aktie rutscht ab: Siemens-Tochter macht weiterhin Verluste - Umsatz steigt spürbar

Die in den USA gelistete Siemens-Tochter Fluence Energy hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss ihre Quartalsbilanz vorgelegt.

Fluence Energy hat im ersten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2026 weiterhin Verluste verbucht. Das Ergenbis je Aktie belief sich bei der Siemens-Tochter im Berichtszeitraum auf 0,34 US-Dollar, nach einem Verlust von 0,32 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich erwartet, dass Fluence Energy seine Verluste auf -0,17 US-Dollar je Aktie eindämmen würde.

Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im ersten Quartal ein Wert von 475,2 Millionen US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Fluence Energy noch 186,79 Millionen US-Dollar umgesetzt hatten. Die Analysten hatten mit einem Umsatzsprung auf 458,41 Millionen US-Dollar gerechnet.

Die Fluence Energy-Aktie reagiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Verlust von 11,35 Prozent auf 25,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rote Vorzeichen bei Siemens Energy-Aktie - Warum Anleger nervös werden

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fluence Energy

mehr Nachrichten