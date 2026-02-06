Fluence Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fluence Energy hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 475,2 Millionen USD gegenüber 186,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at